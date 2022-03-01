Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал недопуск российских фигуристов на чемпионат мира 2022 года.

Плющенко заявил, что не может молчать. Он считает, что спорт должен быть вне политики.

«Нельзя смешивать спорт с политикой, нельзя наказывать спортсменов и лишать их права выступать и соревноваться, как это делают сейчас. Это дискриминация и прямое нарушение прав спортсменов», – написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Евгений добавил, что интерес к фигурному катанию без российских спортсменов не будет прежним. Плющенко назвал санкции неадекватными и политизированными.

Бывший российский фигурист заявил, что хочет начала переговоров и мира. Он верит Президенту РФ.