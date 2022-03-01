В Челябинске во вторник, 1 марта, на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» в рамках первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги встретились «Трактор» и «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:3.

Шайбы за челябинцев забросили Теэму Пулккинен, Ник Бэйлен, Лукаш Седлак и Никита Тернышный.

За «Нефтихимик» забивали Вячеслав Лещенко, Павел Порядин и Ансель Галимов.

По итогам регулярного чемпионата «Трактор» занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» финишировал на седьмой строчке рейтинга.

В начале февраля регулярный чемпионат КХЛ досрочно остановили из-за пандемии коронавируса. Участников плей-офф набрали по проценту заработанных очков.