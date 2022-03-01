На «Арене Металлург» в Магнитогорске завершился очередной матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Барысом». Победу во встрече одержали гости со счетом 3:2.

Счет в матче открыл «Металлург». На 23-й минуте при равных составах Томаш Юрчо забросил шайбу с передачи Коди Куника. На 40-й минуте отличился Якоб Лилья.

Линус Виделль отыграл одну шайбу хозяев на 48-й минуте встречи. На 50-й минуте Юрчо оформил дубль.

На 53-й минуте Николай Голдобин забросил вторую шайбу за «Металлург».

«Магнитка» заняла первое место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. «Барыс» пробился в плей-офф с последнего, восьмого места.

Регулярный сезон КХЛ завершили досрочно из-за пандемии коронавируса.