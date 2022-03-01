На старт Деминского марафона выйдут победители и призеры Олимпийских игр в Пекине Александр Большунов, Алексей Червоткин, Наталья Непряева, Вероника Степанова и Татьяна Сорина. Об этом сообщает сайт администрации Рыбинска.

Участники Олимпиады планируют принять поучаствовать в обеих гонках марафонской программы. Лыжники пробегут 50 километров свободным стилем и 25 километров – классическим.

Также в Деминском марафоне примут участие олимпийский чемпион 2010 года, серебряный призер Олимпийских игр 2014 года и трехкратный чемпион мира Никита Крюков, а также бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере Николай Морилов.

Гонка на 50 километров пройдет в воскресенье, 6 марта. Соревнования на 25 километров – 7 марта.