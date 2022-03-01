Бывший гонщик «Формулы-1» Ральф Шумахер прокомментировал ситуацию с российским гонщиком команды «Хааса» Никитой Мазепиным. Пилот может покинуть американскую команду из-за текущего положения дел в Украине.

«Это может стать концом для Никиты, и это, конечно, очень печально, потому что молодой человек буквально ничего не может с этим поделать«, – цитирует Шумахера Sports Mole.

Ральф добавил, что пилоту, который заменит Мазепина, нужно будет время для того, чтобы познакомиться с машиной. Также экс-гонщик отметил, что Никита столкнется с трудностями во время поездок по Европе и миру.

Напомним, ранее о возможном прекращении сотрудничества с Мазепиным заявил руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер. Это связано с ситуацией в Украине.