Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко эмоционально высказался об отстранении российских спортсменов от оставшихся этапов Кубка мира.

«В Советском союзе и России спорт всегда был одной из самых сильных сторон. Поэтому они пытаются давить России туда, где ей больнее всего. Они хотят, чтобы для России это прошло как можно более болезненно», – цитирует Бородавко TV2.

Юрий Викторович добавил, что спорт является одним из светлых пятен для России, так как в нем обычно добиваются хороших результатов.

Бородавко рассказал, что российские спортсмены находятся в напряжении. Их очень оскорбило отстранение. К тому же, Наталья Непряева боролась за победу на Кубке мира, а Александр Большунов был одним из лидеров соревнований.