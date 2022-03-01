Сербский теннисист и 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович разорвал контракт с многолетним наставником Марианом Вайдой. Об этом в «Твиттере» сообщил журналист Саша Озмо.

Напомним, Вайда не поехал вместе с Джоковичем на Открытый чемпионат Австралии 2022 года, но публично поддержал своего спортсмена в визовом конфликте с властями Австралии. Также специалист из Словакии отсутствовал в ложе Джоковича во время турнира в Дубае (ОАЭ).

Новак Джокович и Мариан Вайда начали сотрудничать перед «Ролан Гаррос – 2006». С того времени теннисист и тренер работали вместе за исключением перерыва с апреля 2017 по апрель 2018 года.

24 февраля Новак Джокович проиграл матч 1/4 финала турнира в Дубае (ОАЭ) чеху Иржи Веселу со счетом 4:6, 6:7.