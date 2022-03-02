В Санкт-Петербурге пройдет очередной матч 1/4 финала Кубка Гагарина. В среду, 2 марта, встретятся СКА и минское «Динамо».

Начало матча – в 19:30 по московскому времени.

СКА досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, набрав 68 очков в регулярном чемпионате.

Минское «Динамо» попало в розыгрыш Кубка Гагарина с восьмого места Запада (54 очка).

Также 2 марта встретятся «Салават Юлаев» и «Сибирь». Матч начнется в 17:00 по мск. В 19:30 начнутся матчи между московским «Динамо» и «Северсталью», «Ак Барсом» и «Авангардом».

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Финалистов отобрали по количеству заработанных очков.