Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко считает, что Маркус Гисдоль нарушил контрактные обязательства перед клубом, покинув его расположение из-за ситуации в Украине.

Напомним, 1 марта пресс-служба «Локомотива» объявила об уходе немецкого специалиста с поста главного тренера. Также команду покинул его помощник Зильбрехт Лутц. Исполняющим обязанности главного тренера назначали Марвина Комппера.

По информации «Матч ТВ», Гисдоль никого не уведомил об уходе из клуба заранее.

«Решение Маркуса Гисдоля и Зильбрехта Лутца – это, конечно, прямое нарушение их контрактных обязательств. Тем не менее, мы понимаем, что в сложившейся ситуации это их личных выбор«, – цитирует Леонченко «Sport24».

«Локомотив» сыграет с «Енисеем» в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России 3 марта.