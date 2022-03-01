Международная федерация тенниса (ITF) решила временно отстранить Россию и Белоруссию от участия в международных соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Российские спортсмены смогут продолжить выступления в личных соревнованиях. Запрет касается только командных турниров. Также ITF отменила все запланированные турниры под эгидой организации на территории России и Белоруссии.

Российские сборные не смогут сыграть в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг.

«В дополнение к отмене всех мероприятий ITF в этих странах правление ITF приняло решение о немедленном приостановлении членства Федерации тенниса России (ФТР) и Федерации тенниса Беларуси в совете ITF и участия в международных командных соревнованиях ITF до дальнейшего уведомления«, – содержится в заявлении.