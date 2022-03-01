Российские и белорусские теннисисты смогут участвовать в официальных турнирах под эгидой ATP и WTA, а также в турнирах «Большого шлема» без права демонстрации флага и гимна. Об этом сообщают пресс-службы организации.

Дополнительно сообщается, что сроки действия решения организаций не определены.

Напомним, ранее исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) дал рекомендации относительно участия российских спортсменов в соревнованиях. Чиновники советуют не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов из-за ситуации в Украине. Атлеты из этих стран смогут участвовать только как нейтральные атлеты.

Ранее российские футболисты, фигуристы, хоккеисты и другие спортсмены были отстранены от международных соревнований.