В матче 1/8 финала Кубка России «Динамо» встречалось с «Нижним Новгородом». Матч состоялся на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершился победой хозяев со счетом 3:0.

В добавленное время первого тайма счет с пенальти открыл полузащитник «Динамо» Даниил Фомин.

На 54-й минуте преимущество московской команды удвоил полузащитник Вячеслав Грулев. Футболисты «Нижнего Новгорода» ошиблись на своей половине поля, хавбек «Динамо» Денис Макаров ушел от защитника нижегородцев Акоша Кечкеша и навесил мяч в штрафную. Грулев в касание направил мяч в ворота.

На 86-й минуте матча итоговый счет установил нападающий «Динамо» Федор Смолов. Он реализовал пенальти.

«Динамо» вышло в 1/4 финала Кубка России, а «Нижний Новгород» вылетел с турнира.