Состоятся очередные матчи в рамках 1/8 финала Кубка России по футболу. В среду, 2 марта, пройдут три матча.

В 15:55 борьбу за выход в 1/4 финала Кубка России начнут «Алания-Владикавказ» и тульский «Арсенал».

В 17:55 встретятся «Сочи» и ЦСКА. В предыдущей стадии армейцы выбили «Металлург» из Кубка России.

В 19:55 матч начнут «Спартак» и «Кубань».

Прямую трансляцию матча проведет «Матч ТВ».

Третьего марта пройдут еще три матча. За право выхода в дальнейшую стадию плей-офф сразятся «Локомотив» и «Енисей», «Рубин» и «Ротор», «Балтика» и «Чайка», «Зенит» и КАМАЗ.

Во вторник, 1 марта, «Динамо» выбило «Нижний Новгород» из Кубка России. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу москвичей.

Финал Кубка России состоится 29 мая 2022 года.