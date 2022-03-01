ISU, FIS, FIBA, World Athletics и ITF отстранили российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, федерации тенниса и плавания допустили россиян до соревнований под нейтральным статусом, Маркус Гисдоль уехал из России, Мазепина допустили до гонок Формулы-1 – самые интересные события 1 марта в традиционном дайджесте от NVsport.

ISU запретил российским спортсменам участвовать в турнирах под их эгидой

Международный союз конькобежцев (ISU) решил отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Запрет наложен на неопределенное время.

Мазепин и другие россияне смогут выступать под нейтральным флагом

Международная автомобильная федерация (ФИА) решила не отстранять российских пилотов из-за ситуации в Украине. Никита Мазепин сможет выступать за «Хаас» в Формуле-1 под нейтральным флагом.

«Локомотив» объявил об уходе немецкого тренера Маркуса Гисдоля

Тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль расторг контракт с клубом и улетел из страны из-за ситуации в Украине.

Сборная России по плаванию сможет выступать под нейтральным статусом

Международная федерация плавания (FINA) допустила российских пловцов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе. Главный тренер сборной России поблагодарил организацию за это решение.

FIS официально запретила лыжникам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях

Исполнительный комитет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) запретил участие в международных соревнованиях российским спортсменам. Решение принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета.

Adidas приостановил партнерство со Федерацией футбола России

Спортивная компания Adidas объявила о приостановке партнерства из-за ситуации в Украине. В форме этого бренда сборные России по футболу выступали с 2008 года.

Российских баскетболистов отстранили от международных соревнований

Международная федерация баскетбола (FIBA) заявила об отстранении сборных и других команд и официальных лиц от участия в международных соревнованиях из-за ситуации в Украине.

Легкоатлетам из России запретили участвовать в международных соревнованиях

Российских легкоатлетов отстранили от участия в соревнованиях под эгидой Всемирной легкоатлетической ассоциации. Спортивные чиновники приняли такое решение из-за ситуации в Украине.

ITF отстранила Россию и Белоруссию от участия в соревнованиях

Международная федерация тенниса отстранила Россию от участия в международных соревнованиях. Российский сборные не смогут сыграть в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг. Однако спортсмены смогут выступить в личных соревнованиях.