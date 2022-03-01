На «ЦСКА-Арене» завершился матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Локомотивом». Победу в овертайме одержали армейцы со счетом 4:3.

Первую шайбу на третьей минуте матча забросил Михаил Григоренко.

Через 18 минут Георгий Иванов сравнял счет.

На 38-й минуте матча Максим Шалунов вывел свою команду вперед.

В первой атаке после пропущенной шайбы форвард ЦСКА Антон Слепышев воспользовался ошибкой защитника «Локомотива» и точным броском в дальний угол сравнял счет в матче.

На 52-й минуте ярославские хоккеисты снова вышли вперед. Шайбу забросил Алексей Марченко.

На 57-й минуте Константин Окулов сравнял счет.

Решающую шайбу в овертайме забросил Максим Сорокин.