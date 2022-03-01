На «ЦСКА-Арене» завершился матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Локомотивом». Победу в овертайме одержали армейцы со счетом 4:3.
Первую шайбу на третьей минуте матча забросил Михаил Григоренко.
Через 18 минут Георгий Иванов сравнял счет.
На 38-й минуте матча Максим Шалунов вывел свою команду вперед.
В первой атаке после пропущенной шайбы форвард ЦСКА Антон Слепышев воспользовался ошибкой защитника «Локомотива» и точным броском в дальний угол сравнял счет в матче.
На 52-й минуте ярославские хоккеисты снова вышли вперед. Шайбу забросил Алексей Марченко.
На 57-й минуте Константин Окулов сравнял счет.
Решающую шайбу в овертайме забросил Максим Сорокин.
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