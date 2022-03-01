Международная автомобильная федерация (ФИА) решила не отстранять пилотов из России и Белоруссии от участия в международных гонках. Решение было принято во вторник, 1 марта, на внеочередном заседании Всемирного совета по автоспорту.

Организация обязала российских и белорусских выступать под нейтральным флагом из-за ситуации в Украине. Ранее федерация автоспорта Украины попросила ФИА остранить гонщиков.

Решение коснулось российского пилота Никиты Мазепина, который выступает за американский «Хаас».

Также на заседании было принято официальное решение об исключении Гран-при России из календаря Формулы-1. Соревнования должны были пройти с 23 по 25 сентября 2022 года на «Сочи Автодроме». Это был бы последний этап в южном городе перед переносом соревнований в Ленинградскую область.