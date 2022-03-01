Компания Apple приостановила продажи своей продукции на официальном сайте во вторник, 1 марта.

На официальном сайте невозможно заказать смартфоны Iphone, ноутбуки Macbook, планшеты IPad, часы Apple Watch и наушники AirPods.

Пока не появилась информация об официальных причинах остановки продаж. Однако предполагается, что компания будет пересчитывать цены из-за падения рубля и нестабильности российской валюты. В последнюю неделю доллар достигал значения в 120 рублей, а евро поднимался до 130 рублей.

На данный момент, при попытке оформить заказ на сайте Apple появляется сообщение о невозможности доставки. Пока разработчики оставили старые цены.

Также о невозможности доставить товары в Россию заявили в компании Nike. Тяжелая ситуация с поставками связана с ситуацией в Украине и европейскими санкциями.