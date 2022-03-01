Канадская компания спортивного инвентаря CMM Hockey заявила о том, что прекратит использовать форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и других российских хоккеистов из НЛИ в маркетинговых интеграциях.

«Нам, как и всему миру, очень грустно наблюдать за тем, что происходит на Украине. Хотя господин Овечкин не несет ответственности за действия российского правительства, мы приняли решение не использовать его или любого другого российского игрока в какой-либо глобальной коммуникации на данный момент«, – заявил исполнительный директор CMM Марруана Наби TSN.

По информации источника, компания не будет разрывать контракты с российскими хоккеистами.

TSN заявляет, что компания не хочет потерять деньги в суде за нарушение условий контракта с хоккеистами из России, поэтому решили выбрать выжидательную позицию в сложной ситуации.