«Тампа-Бэй» победила «Оттаву» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 5:2. Примечательно, что обе шайбы «Сенаторз» провели уже в первые четыре минуты игры: на второй отличился Тайлер Эннис, на четвёртой — Закари Сэнфорд.

В дальнейшем забивала только «Тампа»: на 7-й минуте ворота соперника поразил россиянин Никита Кучеров, на 15-й — Брэйден Пойнт. Во втором периоде Стивен Стэмкос (26-я) и Кори Перри (37-я) вывели «Лайтнинг» вперёд, причем Стэмкосу ассистировал Кучеров. В третьем периоде Михаил Сергачёв (50-я) установил окончательный счёт встречи.

В составе «Оттавы» на лёд вышли два российских защитника — Артём Зуб и Никита Зайцев.

«Тампа-Бэй» вышла на второе место в Восточной конференции с 76 очками, «Оттава» идёт 12-й (43 очка).