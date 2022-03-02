«Виннипег» крупно обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 8:4. Хет-трик у «Канадиенс» оформил Джош Андерсон (12-я, 18-я и 25-я минуты). Ещё одну шайбу провёл Арттури Лехконен (19-я).

В составе «Виннипега» счёт открыл на шестой минуте Евгений Свечников, он же стал автором голевой передачи на Нэйта Шмидта спустя 30 секунд. Далее голы забивали Адам Ловри (9-я), Марк Шайфеле (10-я и 43-я), Эндрю Копп (28-я), Пьер-Люк Дюбуа (46-я) и Пол Штясны (58-я).

В составе проигравшей команды на лёд выходил россиянин Александр Романов.

В таблице Западной конферении «Джетс» идёт на 12-м месте в таблице с 57 очками. «Монреаль» занимает последнюю строчку на «Востоке», имея в активе 33 балла.