Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение отстранить сборные России от эстафетных гонок на чемпионате мира по биатлону среди юниоров, сообщает Телеграм-канал Союза биатлонистов России (СБР).

Соревнования проходят в американском Солджер Холлоу.

«Накануне организаторы соревнований уведомили нашу команду о том, что Исполком IBU принял решение отстранить сборную России от дальнейшего участия в мировом первенстве», — говорится в сообщении.

Мужская и женская эстафеты на юниорском ЧМ намечены на сегодня. Ранее сообщалось, что Россия планирует покинуть США 3 марта. Напомним, что ряд стран, включая Штаты, закрыли авиасообщение с Россией.