Россиянка Анастасия Потапова не смогла пробиться во второй круг теннисного турнира в мексиканском Монтеррее.

В первом круге Потапова уступила украинке Элине Свитолиной, «посеянной» под номером 1. Свитолина выиграла 6:2, 6:1, потратив на матч 1 час 4 минуты.

Украинке удалось сделать три эйса против двух подач навылет у Потаповой. Также на счету Свитолиной две двойных ошибки, россиянка допустила их в два раза больше.

Всего украинская теннисистка взяла пять подач соперницы и не отдала ни одной своей.

Во втором круге Свитолина встретится с Викторией Томовой из Болгарии.