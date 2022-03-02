«Ференцварош» пробился в 1/2 финала Кубка Венгрии. В матче 1/4 финала клуб из Будапешта победил «Гонвед» 1:0. Единственный мяч провёл Токмак Нгуен на 23-й минуте.

Напомним, что «Ференцварошем» с начала этого года руководит россиянин Станислав Черчесов.

Под руководством бывшего главного тренера сборной России «Ференцварош» выиграл четыре матча (два — в Кубке), дважды сыграл вничью и дважды проиграл. В таблице чемпионата Венгрии команда идёт на первом месте с 43 очками, опережая на 2 очка «Академию Пушкаша» и «Кишварду».

Свой следующий матч «Ференцварош» проведёт 6 марта против «Кишварды».