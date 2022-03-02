«Милан» и «Интер» не забили голов в первом матче 1/2 финала Кубка Италии — 0:0. Игра прошла 1 марта на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

Ответная игра состоится 20 апреля, номинальным хозяином встречи будет «Интер».

В другом полуфинал Кубка страны встретятся «Фиорентина» и «Ювентус». В составе флорентийцев выступает россиянин Александр Кокорин. Их первая игра пройдёт сегодня, 2 марта, ответная — 20 апреля.

Действующим обладателем трофея является туринский «Ювентус». На счету «бьянконери» рекордные 14 Кубков Италии. «Интер» выигрывал титул семь раз, «Фиорентина» — шесть, «Милан» — пять.