«Детройт» в овертайме одолел «Каролину» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 4:3. У «Ред Уингз» шайбы забросили Картер Роуни (13-я минута), Майкл Расмуссен (23-я), Дилан Ларкин (37-я) и Лукас Рэймонд (65-я). В составе «Каролины» отличились Себастьян Ахо (14-я), Йеспер Фаст (48-я), Джордан Стаал (57-я).

У «Детройта» на лёд в первом звене вышел Владислав Наместников, у «Харрикейнз», также в первом звене, — Андрей Свечников.

В другой встрече «Коламбус» одолел «Нью-Джерси» также со счётом 4:3, но уже в основное время. У победителей забили Джейк Кристиансен (14-я), Оливер Бьоркстранд (18-я), Бун Йеннер (21-я) и Патрик Лайне (42-я). В составе «Дэвилз» отличились Джек Хьюз (1-я), Нико Хишир (37-я) и Павел Заха (48-я).

В составе «Блю Джекетс» на лёд вышел Владислав Гавриков.

Ещё в одной встрече «Филадельфия» с Иваном Проворовым в составе всухую проиграла «Эдмонтону» — 0:3. Голы забили Леон Драйзайтль (18-я), Кайлер Ямамото (36-я) и Коннор Макдэвид (59-я).