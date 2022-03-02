Член совета Федерации тенниса Украины Сева Кевлыч призвал отстранить российского теннисиста Даниила Медведева от участия в турнирах «Большого шлема». Накануне Совет ITF объявил о приостановке членства Федераций тенниса России и Белоруссии, а также об отстранении российских и белорусских теннисистов от участия в командных турнирах ITF.

«Разрешите ему играть в турнирах ATP, но турниры «Большого шлема» принадлежат ITF, — цитирует Reuters Кевлча. — Он не должен играть на них. Меня не волнует, что Россия выиграла Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг».

28 февраля Медведев впервые стал первой ракеткой мира, обойдя серба Новака Джоковича. В прошлом году он впервые выиграл турнир «Большого шлема», одолев Джоковича в финале US Open.