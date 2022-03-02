«Сибирь» в официальном Твиттере сообщила о расторжении контракта с нападающим Ником Шором. Соглашение было разорвано по обоюдному согласию сторон.

29-летний Шор перешёл в «Сибирь» в начале нынешнего сезона.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2021/22 Шор провёл 49 матчей и набрал 26 (10+16) очков при показателе полезности «-2». Также в КХЛ Шор выступал за магнитогорский «Металлург» в сезоне-2018/19.

Сегодня, 2 марта «Сибирь» сыграет в первом матче 1/4 финала Восточной конференции против «Салавата Юлаева». Игра пройдёт в Уфе. Вторая встреча также состоится в столице Башкирии 4 марта, третья и четвёртая — в Новосибирске 6 и 8 марта.