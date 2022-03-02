Главный тренер «Челси» Томас Тухель вышел из себя во время пресс-конференции из-за вопроса об Украине. Один из журналистов задал ему вопрос о бывшем владельце клуба Романе Абрамовиче и украинских событиях, на что Тухель ответил ему достаточно жёстко.

«Прекратите. Я не политик. Хватит задавать этот вопрос. Я могу лишь повторить, что мне неприятно то, что происходит в Украине», — сказал Тухель.

Напомним, что Роман Абрамович на днях объявил о передаче управления клуба благотворительному фонду. Российский бизнесмен владеет «Челси» с 2003 года.

«Челси» провёл в чемпионате Англии 25 матчей, набрав 50 очков. В турнирной таблице АПЛ лондонцы занимают третье место, на 10 очков отставая от «Ливерпуля» и на 16 — от «Манчестер Сити».