Российские игроки в настольный теннис отстранены от участия в международных турнирах, сообщает Международная федерация настольного тенниса (ITTF) на своём сайте.

В понедельник исполком МОК рекомендовал не допускать к турнирам спортсменов России и Белоруссии и не проводить на территории этих стран турниры.

В ITTF отметили, что на данный момент на территории России и Белоруссии не запланирован ни один турнир.

Ранее аналогичные санкции на спортсменов наложили ФИФА (футбол), ИИХФ (хоккей), ISU (коньковые виды спорта), ФИБА (баскетбол), ФИВБ (волейбол) и ряд других организаций.