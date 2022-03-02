Бизнесмен из Швейцарии Хансйорг Висс сообщил, что владелец «Челси» Роман Абрамович предложил ему приобрести клуб. В интервью изданию Blick 86-летний миллиардер рассказал, что 1 марта ему и ещё трём бизнесменам поступили предложения о покупке клуба. Висс уточнил, что пока планирует подождать несколько дней.

«Челси» должен Абрамовичу 2 миллиарда фунтов, но у клуба нет денег. Значит тот, кто купит «Челси», должен будет ему компенсировать эту сумму», — заявил Висс.

Он также отметил, что допускает совместную покупку «Челси» вместе с партнёрами. По словам Висса, речь идёт о возможном консорциуме из шести-семи инвесторов.

Абрамович владеет «Челси» с 2003 года. На днях он объявил о передаче управления клубом благотворительному фонду.