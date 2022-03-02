Международный союз биатлонистов (IBU) объявил об отстранении всех спортсменов из России и Белоруссии от участия в международных турнирах, сообщает пресс-служба организации. Данное решение принял исполнительный комитет организации 2 марта в связи с событиями в Украине на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета.

Ранее аналогичные санкции на спортсменов наложили ФИФА (футбол), ИИХФ (хоккей), ISU (коньковые виды спорта), ФИБА (баскетбол), ФИВБ (волейбол) и ряд других международных организаций.

В Кубке мира по биатлону осталось провести три этапа: в финском Контиолахти (3-6 марта), эстонском Отепя (10-13 марта) и норвежском Холменколлене (17-20 марта).

Сильнее всего ситуация отразится на белорусской биатлонистке Динаре Алимбековой — она сейчас занимает второе место в общем зачёте Кубка мира, отставая на 62 очка от норвежки Марте Ройселанн.