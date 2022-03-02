Футбольный клуб «Акрон» из Тольятти объявил об уходе мексиканского полузащитника Фабрицио Тавано.

«ФК «Акрон» покидает мексиканский полузащитник Фабрицио Тавано из-за событий на территории Украины. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон», — говорится на странице клуба в Инстаграме.

Примечательно, что 28-летний Тавано перешёл в «Акрон» всего четыре дня назад.

Ранее ряд иностранных спортсменов уже покинули клубы России.

«Акрон» после 25 туров занимает восьмое место в таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ). На его счету 36 очков, клуб отстаёт на 7 баллов от зоны «стыков».