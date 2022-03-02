Владелец «Спартака» Леонид Федун потерял до 80% своего состояния, утверждает «Матч ТВ». Вице-президент «Лукойла» в 2021 году занимал 16-е место в рейтинге российских бизнесменов по версии Forbes. Его состояние оценивалось в 11,1 миллиарда долларов.

По данным источников, потеря состояния произошла из-за состояния финансовых рынков и обвала акций компании «Лукойл».

При этому другой источник отмечает, что у футбольного клуба есть свой бюджет. Пока непонятно, как финансовые потери скажутся на «Спартаке».

Напомним, что «Спартак» был исключён из числа участников Лиги Европы из-за решения УЕФА об отстранении российских команд от международных турниров в связи с ситуацией в Украине.

После 19 туров «Спартак» занимает девятое место в таблице чемпионата России с 23 очками.