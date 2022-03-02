Российский миллиардер, владелец «Спартака» и вице-президент компании «Лукойл» Леонид Федун сообщил, что, несмотря на трудности, продолжит финансировать московский клуб.

«Да, есть огромные сложности, но я продолжаю финансировать «Спартак», — приводит слова Федуна «Матч ТВ».

Напомним, ранее стало известно, что Леонид Федун потерял до 80% своего состояния. Вице-президент «Лукойла» в 2021 году занимал 16-е место в рейтинге российских бизнесменов по версии Forbes. Его состояние оценивалось в 11,1 миллиарда долларов.

Федун приобрёл «Спартак» в 2004 году. При нём красно-белые выиграли один чемпионат, один Кубок и один Суперкубок России.

С 24 февраля капитализация «Лукойла» снизилась с $ 32,7 млрд до $ 23,76 млрд. В прошлом сезоне бюджет «Спартака» составлял 8,6 млрд рублей. В сезоне-2021/2022 он был увеличен.

УЕФА приняли решение исключить «Спартак» из числа участников Лиги Европы в связи с ситуацией в Украине.

После 19 туров красно-белые занимают девятое место в таблице чемпионата России с 23 очками.

Автор: Дарья Гаврилова