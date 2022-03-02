Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить российских и белорусских спортсменов от всех общенациональных турниров.

«К этому всё шло. Мы знаем, насколько сильно нас там «любят». Все понимаем, как сложно будет сейчас попасть на международные соревнования» — цитирует слова Драчёва «Чемпионат».

Также бывший президент предложил создать свою международную организацию ОДКБ, куда войдут страны, поддерживающие Россию: «Я даже готов возглавить эту федерацию».

Напомним, что не позднее ближайшего заседания исполкома, которое назначено на 17 марта, будет обсуждаться еще и возможное лишение национальных федераций России и Беларуси членства в организации.

Автор — Дарья Гаврилова