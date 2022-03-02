Врачи и психологи дали советы, как в стрессовой ситуации справляться с плохими новостями. Как известно, постоянное психическое напряжение увеличивает риск проблем с сердцем и других болезней. Издание Moika78 сделало подборку подобных советов.

Психолог и психотерапевт Олег Сурков посоветовал беседовать по душам с близкими людьми. По его словам, следует не обмениваться мнениями, а просто в течение 30 минут рассказывать близкому человеку о том, что тревожит. Тот, кто слушает, должен молчать, не комментировать и не задавать вопросы. После этого можно продолжить беседу, но на другие темы.

Главный внештатный невролог Министерства здравоохранения Московской области Ринат Богданов призывает не забывать про физическую активность: заниматься йогой, ходить пешком, кататься на велосипеде, при этом слушать не сводки новостей, а спокойную музыку.

Психоаналитический психолог Надежда Кутузова посоветовала сократить просмотр травмирующих новостей до раза в дней. По её словам, информацию лучше получать из печатных источников, а также избегать общения со впадающими в панику людьми. Психолог также советует соблюдать привычный режим и не отказываться от выполнения рутинных дел.