Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала уход чемпионки Европы 2020 года, российской фигуристки Алены Косторной от своего тренера Этери Тутберидзе. Теперь спортсменка будет заниматься в группе Елены Буяновой.

«Перешла и перешла. Будет стараться у нового тренера. Не могу сказать, что за этим будет интересно следить. Но раз перешла, то будем смотреть, как Алёна работает с новым тренером» — приводит слова Татьяны Тарасовой «Чемпионат».

Фигуристка начнёт полноценную работу с новым наставником в понедельник.

Напомним, что Алена Косторная уходила уже от Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. Не добившись видимого результата, она предпочла вернуться к прежней наставнице, но из-за травмы не поехала чемпионат России и не смогла побороться за поездку на зимние Олимпийские игры в Пекин. На данный момент фигуристка восстанавливается после очередной травмы руки.

Автор — Дарья Гаврилова