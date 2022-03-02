Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что спортсмены из Беларуси примут участие в соревнованиях Кубка и чемпионата России, которые пройдут в Уфе и Тюмени в марте-апреле 2022 года.

«Решение об участии белорусских спортсменов в соревнованиях Кубка и чемпионата России принято по взаимной договорённости с председателем Белорусской федерации биатлона Андрианом Алексеевичем Цыбульским, — цитирует Майгурова СБР, — Мы не стремимся к конфронтации с кем бы то ни было, мы исходим исключительно из интересов спортсменов наших стран. Участие белорусских биатлонистов безусловно повысит уровень соревнований, которые пройдут в Уфе и Тюмени».

Турнир в Уфе пройдет с 12 по 16 марта, он будет включать в себя шесть гонок у мужчин и женщин — спринты (финал Кубка России), гонки преследования и большие масс-старты (все в рамках чемпионата России).

Чемпионат России в Тюмени пройдёт с 30 марта по 3 апреля, в программу соревнований входят восемь гонок у мужчин и женщин — спринты, масс-старты и четыре эстафеты, включая две смешанные.

Напомним, что сегодня Международный союз биатлонистов отстранил всех спортсменов от участия в международных стартах.