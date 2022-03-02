Российская фигуристка Алёна Косторная подтвердила, что покинула группу Этери Тутберидзе. Чемпионка Европы 2020 года будет работать с Еленой Буяновой в школе ЦСКА.

— Да, мы прекратили сотрудничество с Этери Георгиевной. Новым тренером будет Елена Германовна Буянова, — цитирует «Матч ТВ» Косторную.

Ранее сообщалось, что она начнёт работу в ЦСКА уже в четверг, а непосредственно с Буяновой — с понедельника 7 марта.

Косторная в сезоне-2019/20 выиграла чемпионат Европы, финал «Гран-при», два этапа «Гран-при», челленджер в Финляндии и завоевала серебро чемпионата России. Также на её счету две бронзы ЧР, победа в финале Кубка России.

Косторная начала заниматься у Марины Черкасовой, а в феврале 2017 года присоединилась к Тутберидзе. Перед сезоном-2020/21 она вместе с Александрой Трусовой перешла в академию Евгения Плющенко, но уже следующим летом вернулась к Тутберидзе. В нынешшнем сезоне она заняла второе и третье место на этапах «Гран-при», стала третьей на финском челленджере, но пропустила чемпионат России, чемпионаты мира и Европы из-за травмы.