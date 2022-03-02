Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева заявила, что решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить российских спортсменов от общенациональных соревнований неправильное.

«Я думаю, это неправильное решение, оно не соответствует Олимпийской хартии и даже новому олимпийскому девизу «Быстрее, выше, сильнее, вместе», — цитирует ТАСС Зайцеву. — Получается, они просто отделяют нас и показывают, что для них спорт — это политика, хотя всегда считалось, что спорт вне политики».

Также биатлонистка считает, что наших спортсменов уничтожают по национальному признаку и это является «настоящей дискриминацией и неправильным поведением».

Помимо этого, спортсменка прокомментировала возможные последствия для российского биатлона: «Я думаю, данное решение никак на нашем биатлоне не отразится, будем дальше продолжать. Все когда-нибудь придет к хорошему концу и восстановится».

Напомним, в среду исполком IBU принял решение о недопуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям под эгидой организации.