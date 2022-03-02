Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков призвал приостановить проведение чемпионата России по футболу из-за санкций и ограничений. Ранее стало известно, что владелец «Спартака» Леонид Федун потерял за последнее время до 80% состояния.

«Я призываю к простому – сделать паузу до конца сезона, осмотреться, санкции только ввели, мы не знаем их последствий, — приводит Metaratings слова Колоскова. — Конечно, умные люди кое-что просчитали, но надо это проверить на практике. Надо не суетится, не торопиться, поставить сезон на паузу».

Напомним, что ФИФА и УЕФА запретили российским командам участвовать в международных турнирах.

В чемпионате России большинство клубов провели по 19 матчей. Лидирует «Зенит», у которого 41 очко. Московское «Динамо» отстаёт на 2 очка. Напомним, что две игры 19-го тура не состоялись из-за закрытия аэропортов на юге России.