Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков отказался комментировать информацию об уходе Алёны Косторной от Этери Тутберидзе. Сегодня стало известно, что Косторная во второй раз покинула Тутберидзе и будет заниматься в школе ЦСКА у Елены Буяновой.

«Пока у нас от Косторной нет ни заявления, ни решения, — цитирует ТАСС Горшкова. — Поэтому я не буду комментировать до тех пор, пока у нас не появится официальный документ».

Косторная в сезоне-2019/20 выиграла чемпионат Европы, финал «Гран-при», два этапа «Гран-при», челленджер в Финляндии и завоевала серебро чемпионата России. Также на её счету две бронзы ЧР, победа в финале Кубка России.

Косторная начала заниматься у Марины Черкасовой, а в феврале 2017 года присоединилась к Тутберидзе. Перед сезоном-2020/21 она вместе с Александрой Трусовой перешла в академию Евгения Плющенко, но уже следующим летом вернулась к Тутберидзе. В нынешшнем сезоне она заняла второе и третье место на этапах «Гран-при», стала третьей на финском челленджере, но пропустила чемпионат России, чемпионаты мира и Европы из-за травмы.