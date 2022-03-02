Российский союз спортсменов (РСС) на официальном сайте Олимпийского комитета России (ОКР) выступил с официальным заявлением по поводу санкций в отношении атлетов России. Напомним, что из-за ситуации в Украине большинство международных федераций отстранили россиян и белорусов от участия в соревнованиях.

В РСС отметили, что входящие в организацию спортсмены в разные годы становились свидетелями крупных политических кризисов, но всегда выступали за мир и равноправие.

«Бомбардировки и этнические чистки в Югославии, военные операции в Ираке, Афганистане, геноциды в странах Африки, Азии, Латинской Америки. Все это было совсем недавно, — говорится, в частности, в заявлении. — Практически везде в роли вершителя судеб выступали страны НАТО, из-за действий которых погибли тысячи людей, в том числе невинных мирных граждан. Но мы не помним, чтобы международное олимпийское движение или кто-то из российских спортсменов выступал с инициативой отстранить от участия в соревнованиях своих коллег из тех стран, которые под тем или иным предлогом принимали непосредственное участие в ведении боевых действий на территориях других государств».

В организации назвали ситуацию с отстранением россиян и белорусов трагическим разрушением олимпийской семьи.