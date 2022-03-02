Алексей Железняков, хореограф группы Тутберидзе, прокомментировал уход чемпионки Европы 2020 года, российской фигуристки Алены Косторной. Спортсменка будет заниматься в группе Елены Буяновой.

«Если человек захочет — сделает, не захочет — обратное, а менять тренеров можно сколько угодно. Алёна давно не появляется на тренировках, только по пиару ходит. Когда-то она была чемпионкой Европы, а сейчас она никто, — приводит слова Железнякова «Матч ТВ», — Этери Георгиевна всегда говорит «когда ты сошёл с пьедестала, ты никто». У нас в жизни всё так строится. Если Алёна так решила — пусть у неё все будет хорошо, но, даже если бог спустится с небес, без личного желания ничего не выйдет»

Фигуристка начнёт полноценную работу с новым наставником в понедельник.

Напомним, что Алена Косторная уходила уже от Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. Не добившись видимого результата, она предпочла вернуться к прежней наставнице, но из-за травмы не поехала чемпионат России и не смогла побороться за поездку на зимние Олимпийские игры в Пекин. На данный момент фигуристка восстанавливается после очередной травмы руки.

Автор — Дарья Гаврилова