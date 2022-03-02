Уроженец Киева, хоккейный агент Дэн Мильштейн высказался по поводу отношения к российским игрокам НХЛ. По его словам, его клиентов называют нацистами и призывают убираться из страны.

«Дискриминация и расизм, с которыми сталкиваются российские и белорусские игроки прямо сейчас, поражает, — цитирует ESPN Мильштейна. — Мы откинуты на 30 лет назад. Игроки звонят мне, родители звонят мне. Они беспокоятся, дадут ли им играть, будут ли они в безопасности.

Мою родину сейчас бомбят, я не спал шесть дней в это тяжёлое время. Люди выбирают не тех жертв. Я могу говорить за своих клиентов: они хотят мира так же, как и остальные».

По словам Мильштейна, один из его клиентов стал жертвой оскорблений на улице.

«Ему кричали: «Вали в свою страну», называли нацистом и другими словами, — рассказал Мильштейн. — Клиентов называют нацистами, желают смерти. Но они люди. Они хоккеисты. Они платят миллионы долларов в качестве налога США и Канаде, занимаются благотворительностью. Хватит относиться к ним как к агрессорам».