Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список участников чемпионата мира по фигурному катанию-2022. Напомним, что из-за санкций в отношении России отечественные фигуристы не смогут принять участия в международных турнирах.

Таким образом, мы не увидим на ЧМ новоиспеченных олимпийских чемпионов Анну Щербакову, Камилу Валиеву, Марка Кондратюка, Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, Анастасию Мишину и Александра Галлямова.

В мужском одиночном турнире примут участие 35 фигуристов, в женском — 33, в парном катании — 18 дуэтов, а в танцах — 32.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2022 года впервые пройдёт во французском городе Монпелье с 21 по 27 марта.