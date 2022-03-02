Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале», об этом сообщает сайт FourFourTwo.com.

В текущий момент переговоры о продлении договора польского форварда с «Баварией» не ведутся. Срок контракта истекает летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро.

Ранее спортсмен говорил о своем желании перейти в английский чемпионат, и «Арсенал» выглядит явным фаворитом в борьбе за звёздного форварда. Также в покупке Левандовски может быть заинтересован «Манчестер Сити», пока не нашедший достойную замену покинувшему клуб Серхио Агуэро.

Напомним, Левандовски стал игроком мюнхенской «Баварии» в 2014 году, перейдя в команду на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 33-летний польский футболист принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги, забил 28 голов и отдал 1 результативную передачу. С 2008 года Левандовски вызывается в национальную команду Польши.

Автор — Дарья Гаврилова