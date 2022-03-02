«Краснодар» на официальном сайте объявил об уходе Даниэля Фарке с поста главного тренера клуба. Контракт расторгнут по взаимному согласию сторон.

Вместе с немецким специалистом клуб покидают его ассистенты – Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон.

Фарке возглавил «Краснодар» этой зимой, работал с ним на зимних сборах, но так и не провёл ни одного официального матча. Его дебютом должна была стать игра «Краснодар» — «Локомотив» 27 февраля, но она была перенесена на неопределённый срок из-за закрытия аэропортов на юге России.

Исполняющим обязанности главного тренера «быков» станет Алексей Антонюк. Это уже четвёртый тренер «Краснодара» в течение года. В марте 2021-го пост наставника оставил Мурад Мусаев. Сезон-2020/21 и первую половину сезона-2021/22 кубанцы провели под руководством Виктора Гончаренко, а затем Фарке проработал порядка двух месяцев.

«Краснодар» после 18 матчей занимает шестое место в таблице РПЛ с 29 очками.