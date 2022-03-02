Олимпийский чемпион 2006 года в парном катании Максим Маринин прокомментировал скандал с российской фигуристкой Камиллой Валиевой на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Вся эта ситуация навсегда останется рычагом давления на команду Тутберидзе. И Камила должна быть морально готова к тому, что после любой победы она услышит в первую очередь не поздравления, а вопрос о давно минувших днях. Ей всё время будут об этом скандале напоминать, и к этому ей нужно быть готовой» — цитирует Маринина «RT на русском».

По мнению Маринина, «монополия и популярность Тутберидзе многих не устраивает и в России, и в мире», поскольку соперникам не удаётся навязать борьбу.

Напомним, на Олимпиаде-2022 в Пекине Камила Валиева завоевала золото в командном турнире по фигурному катанию. Вскоре стало известно, что допинг-проба, сданная в декабре 2021 года, дала положительный результат. После долгих споров, спортсменку все же допустили к личному турниру, где она заняла четвертое место, сорвав многие прыжки в произвольной программе.

Автор — Дарья Гаврилова