Игроки «Салавата Юлаева» выйдут на предматчевую раскатку плей-офф с «Сибирью» в свитерах с фамилией Родиона Амирова. Так хоккеисты решили поддержать напарника по команде, проходящего лечение за границей.

Матч пройдет сегодня, 2 марта, его начало запланировано на 17:00 по московскому времени.

«Сегодня команда приготовила специальную акцию в знак поддержки нашего воспитанника Родиона Амирова, который проходит курс лечения. Просим поддержать инициативу хоккеистов и поприветствовать их на трибунах «Уфа-Арены», – написала пресс-служба клуба в Instagram.

Об онкологическом заболевании хоккеиста стало известно 24 февраля, тогда ситуацию прокомментировал представитель «Торонто Мейпл Лифс». Амиров был выбран командой на драфте НХЛ 2020 года в первом раунде под 15-м номером.